Girondins, Stade Rennais - Mercato : ça bloque pour Niang, Lopez lance 3 autres pistes

Gérard Lopez n’abandonne pas sa quête d’un 9. Le président des Girondins de Bordeaux semble maintenir sa position. Alors qu’il a récemment déclaré en conférence de presse vouloir recruter un buteur en joker pour renforcer son attaque après l’échec du dossier Mostafa Mohamed, il aurait ciblé M’baye Niang mais ça bloquerait.

Et pour cause, RMC Sport rapporte ce mercredi que les deux camps ne parviendraient pas à trouver un accord sur les émoluments de l’international sénégalais. Par conséquent, Gérard Lopez aurait lancé d’autres pistes. Gaëtan Laura du Paris FC (26 ans) serait dans le viseur des Girondins même si les discussions n’auraient pas démarré avec le club de la capitale, Stéphane Bahoken du SCO Angers (29 ans) intéresserait également et le Strasbourgeois Habib Diallo victime de la concurrence suite à l’arrivée de Kevin Gameiro plairait aux dirigeants bordelais rapporte toujours RMC Sport. Affaire à suivre… Pour rappel, le mercato étant terminé les Girondins de Bordeaux ont seulement deux solutions pour recruter, soit un joueur sous contrat en France en utilisant le joker médical soit un joueur libre de tout contrat.

