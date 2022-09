Girondins : un Bordelais interpelle Guion, un autre met déjà le feu au Mercato !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux répondent présent. Alors que les doutes sont nés eu égard à leur capacité à performer en Ligue 2 cette saison, les hommes de David Guion ont su faire taire les critiques et se placer sur la troisième marche du podium après 9 journées. Si plusieurs jeunes ont été lancés dans le bain, certains d’entre eux font déjà l’affaire. Guion ne s’en plaindra pas.

« En L2, il y a deux critères prédominants : ne pas avoir de blessés et avoir un bon banc de touche, a-t-il affirmé dans Sud Ouest. On a trouvé un équilibre, on va maintenant travailler doucement vers d’autres systèmes, un 4-4-2 ou avec trois défenseurs axiaux. Quand on voit les performances de Junior Mwanga, ça interpelle et il faut chercher pour pouvoir l’intégrer dans le onze. »

Au-delà du cas Mwanga, un autre Bordelais a su tirer son épingle du jeu : Dilane Bakwa, auteur d’un bon match à Dijon et qui intéressé déjà du monde en vue du mercato hivernal. « « Il a seulement 20 ans et il a déjà pas mal de courtisans, en tout cas il y a plusieurs équipes qui commencent à se montrer intéressées par son profil parce qu’il est en train de réaliser un super début de saison », a glissé le journaliste de RMC Sport Nicolas Paolorsi dont les propos sont relayés par Girondins4Ever.