OL – Bordeaux (2-1) : Gasset lance un message à l'attention de King Street

Hier soir, les Girondins se sont inclinés de manière cruelle, dans les derniers instants, sur la pelouse de l'OL (1-2). Déçu de voir l'invincibilité de son équipe prendre fin de la sortie alors que Bordeaux avait réalisé un bon match, Jean-Louis Gasset déplorait le fait que son équipe n'a pas « bien joué une ou deux situations ».

Gasset fier de ses joueurs mais lucide sur son manque de solutions

En revanche, le Montpelliérain ne perd pas le Nord et quand il peut glisser un petit message à sa direction sur son manque de profondeur de banc, il ne s'en prive pas : « J’ai aimé mon équipe. Bien sûr, c’est Lyon en face, et quand à l’heure de jeu ils font rentrer Slimani, Aouar et Paqueta, et que vous, vous rentrez le petit Traoré et le petit Lacoux, on n’est pas dans la même cours », a-t-il rappelé.

Dans les prochaines heures, Jean-Louis Gasset devrait être entendu par King Street puisque Bordeaux doit officialiser la venue en prêt de Jean-Michaël Séri (Fulham) pour pallier à la grave blessure d'Otavio dans l'entrejeu.