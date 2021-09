OL, RC Strasbourg - Mercato : on en sait plus sur l’avenir de Slimani et Diallo

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Gerard Lopez et Admar Lopes ont opté pour renforcer le poste de numéro 9 aux Girondins de Bordeaux. Selon L’Équipe, une short-list de trois noms a été établie et l’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang était bien parti, hier, pour s’engager avec Bordeaux.

Un contrat de deux ans l’attend aux Girondins. Reste à trouver un accord avec le Stade Rennais et obtenir la validation de la DNCG puisque celle-ci surveille de très près les Marine et Blanc. Si l’opération capote, L’Équipe rappelle que Bordeaux s’est aussi intéressé à la situation du Lyonnais Islam Slimani et à celle du Strasbourgeois Habib Diallo sans approfondir davantage les discussions.

Et pour cause, l’OL a fait savoir qu’il ne comptait pas se séparer de son international algérien. Concernant Diallo, des contacts ont également été pris, mais, là encore, le Racing n’était pas très ouvert à la discussion d’autant que les Girondins ne pouvaient pas proposer autre chose qu’une offre de prêt.

