ASSE - EXCLU BUT! : un expert d’Arsenal décrypte le malaise Saliba (2/3) :

Quelles sont la version des Gunners concernant les prêt manqués en juillet pour la finale de la Coupe de France ?

QM : Pour ce qui est du prêt en juillet, Arsenal s'explique différemment que l'ASSE. Arsenal semblait OK pour prolonger le prêt de William à Saint-Etienne pour lui permettre de disputer la finale de la Coupe de France. D'ailleurs, en conférence de presse, Mikel Arteta avait dit que c'était le mieux pour tout le monde. La condition sine qua non, c'était que le suivi médical ainsi que le programme d'entraînement de Saliba soit géré par Arsenal, étant donné que le joueur a été beaucoup sujet aux blessures depuis le début de sa carrière, et encore plus la saison dernière. Apparemment, l'ASSE a refusé cela. Arsenal s'est défendu en disant qu'ils étaient dans leur droit, et c'est vrai pour le coup, rien ne nous obligeait à prolonger son prêt alors que contractuellement parlant il n'était plus lié à Sainté depuis le 30 juin. Arteta s'est exprimé sur le sujet en disant que c'était dans le souci d'avoir le joueur prêt pour notre saison à venir, même s'il ne fallait pas aller trop vite avec lui et en attendre trop tout de suite. Mais bon lorsqu'on voit la situation actuelle, on se demande vraiment ce qu'il s'est passé depuis parce que le joueur n'est pas prêt visiblement, et cet épisode a été préjudiciable pour Sainté comme pour lui.

Et puis à la toute fin du mercato ?

Cet été, je n'ai pas trop suivi l'épisode Sainté lors du deadline day, j'étais trop obnubilé par la signature de Partey. Mais Saint-Etienne s'est semble-t-il une nouvelle fois manifesté trop tard. Je ne sais pas quel échos sort du côté d'Arsenal, mais il aurait été dommage de le renvoyer en Ligue 1 si c'est vraiment l'adaptation à l'Angleterre qui pose problème, surtout vu le niveau de Saint-Etienne cette année...

Y a-t-il un problème avec l'AS Saint-Étienne ?

Chacun des deux clubs se rejettent la faute. Arsenal a toujours été dans son droit contractuellement parlant vis-à-vis de Saint-Etienne dont la direction a enjolivé je pense certaines choses pour ne pas perdre la face devant les fans (l'histoire de la prime réclamée en cas de participation en finale de Coupe de France alors que la prolongation de prêt était purement sportive visiblement). Jamais été fan de la direction stéphanoise, et même si à Arsenal ce n'est pas beaucoup mieux, je plaide plutôt en la faveur des Gunners dans cette affaire. Pour une fois, on s'est comporté en grand club et on ne s'est pas écrasé. Sainté a je pense voulu le beurre et l'argent du beurre... et c'était plus simple de faire passer Arsenal pour le grand méchant. Mais au final, le seul lésé, ça a été William, et en tant que fan d'Arsenal, on était tous dégoûté pour lui.