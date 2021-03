ASSE, FC Nantes – INFO BUT ! Mercato : Oran ouvre la porte à Bachir Belloumi

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

Comme évoqué dans nos colonnes ces derniers jours, Mohamed Bachir Belloumi (MC Oran, 18 ans) a la cote en Ligue 1. Le FC Nantes, l'ASSE ou encore le RC Strasbourg sont tous sur les rangs pour accueillir le prometteur milieu offensif.

Hier, sur notre site, le Ballon d'Or africain 1981 et légende algérienne Lakhdar Belloumi avait évoqué l'avenir de son fils : « Est-il prêt pour partir dès aujourd'hui en Europe ? Bien sûr. Il a beaucoup de qualité. Aujourd'hui, je suis content de lui. Le fait qu'il joue déjà en senior et en première division algérienne, c'est une fierté. Vous me parlez de certains clubs, il y a effectivement des intérêts mais je ne peux pas donner les noms. D'abord parce que cela ne se fait pas. Mais aussi parce que Bachir a un manager et je lui fais confiance pour s'occuper de sa carrière ».

La première approche du FC Nantes a déplu à Oran

Contacté par nos soins, le Mouloudia Club d'Oran nous a confirmé que le club avait bien reçu une invitation pour un stage en provenance du FC Nantes. Toutefois, l'offre ne contenant aucune information concrète sur la date et la durée de cette essai, la direction oranaise n'a pas donné suite.

« Le président veut que le joueur termine sa saison d'abord puis il étudiera toute proposition ferme ». L'intérêt de l'ASSE nous a été confirmé... Comme le fait que les Canaris soient toujours en course même si le président « n'a pas apprécié la forme » des premiers contacts, il « reste ouvert à tout ». Rendez-vous donc en juin.

La première approche du FC Nantes a déplu à Oran

Contacté par nos soins, le Mouloudia Club d'Oran nous a confirmé que le club avait bien reçu une invitation pour un stage en provenance du FC Nantes. Toutefois, l'offre ne contenant aucune information concrète sur la date et la durée de cette essai, la direction oranaise n'a pas donné suite.

« Le président veut que le joueur termine sa saison d'abord puis il étudiera toute proposition ferme ». L'intérêt de l'ASSE nous a été confirmé... Comme le fait que les Canaris soient toujours en course même si le président « n'a pas apprécié la forme » des premiers contacts, il « reste ouvert à tout ». Rendez-vous donc en juin.