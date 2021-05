ASSE - INFO BUT! Mercato : la raison du divorce acté entre Puel et Debuchy

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Une page va se tourner à l’ASSE en fin de saison : Mathieu Debuchy ne sera pas prolongé. « Claude Puel a annoncé en milieu d’après-midi à Mathieu Debuchy qu’il ne le prolongerait pas ! Il a toujours répondu présent, état d’esprit irréprochable d’un grand professionnel », a fait savoir le très bien informé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

Renseignements pris dans ce dossier, But! confirme la version de l'insider. Le coach des Verts a bel et bien signifié ses intentions à l’ancien défenseur du LOSC malgré ses états de service et son statut de capitaine. Le joueur de 35 ans a acté cette décision ferme et définitive.

La raison n'est pas financière, juste sportive

Selon nos informations, les Verts n’ont d'ailleurs formulé aucune proposition à Debuchy. L’affaire n’a rien de financier, le sort du latéral droit de l’ASSE tient uniquement au domaine sportif. Puel a simplement estimé que son capitaine n’entrait pas dans son projet pour sa dernière année contractuelle dans le Forez.

Le Castrais veut tourner la page pour reconstruire avec du neuf à ce poste.