ASSE - INFO BUT! : Sablé devrait rester, un autre historique du staff menacé ?

C’est aujourd’hui que Pascal Dupraz devrait poser ses valises à l’ASSE. Hier soir, Le Progrès a révélé que l'ancien coach de Toulouse arrivera à L'Etrat dans la journée, dix jours après la mise à pied de Claude Puel. Selon nos informations, l’arrivée de Dupraz devrait pousser Julien Sablé à reprendre son rôle d’adjoint numéro 2, qu’il tenait déjà avec le Castrais (derrière Jacky Bonnevay).

À la demande de Dupraz, ce dernier serait par ailleurs accompagné de Stéphane Bernard et Baptiste Hamid, son adjoint et son préparateur physique lors de sa dernière expérience au SM Caen, qui l'avait évincé au printemps dernier. Et si Hamid devait poser ses valises à l’ASSE, c'est Thierry Cotte qui serait menacé.

Au club depuis 2006, l'actuel préparateur physique des Verts pourrait alors être le grand perdant de l’arrivée à Saint-Étienne de Dupraz et son staff. L’heure étant aux économies à l’ASSE, il n’est cependant pas exclu qu’il bascule sur un autre poste, lui qui est en CDI.

