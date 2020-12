ASSE - INFO BUT! : un ancien héros de la Gambardella va relever un nouveau défi

Les héros du sacre de l’ASSE en Coupe Gambardella en 2019 commencent à quitter le navire petit à petit. Selon nos informations, Jordan Halaïmia (20 ans) va en effet s’engager à Andrézieux en National 2. À 20 ans, le jeune défenseur central, titulaire lors de la campagne victorieuse des Verts, était libre après la fin de son contrat stagiaire.

Au printemps dernier, le club ligérien n’avait pas souhaité lui proposer un premier contrat professionnel. Le natif de Saint-Étienne, titulaire à 10 reprises en réserve en National 2, offrait pourtant l’avantage de pouvoir évoluer aussi dans le couloir droit de la défense. Le joueur d’1,88m devait rejoindre l’AC Ajaccio au printemps mais il s’était blessé lors de son essai avec le club corse.

Sollicité par des clubs étrangers, notamment de deuxième division espagnole comme Las Palmas, Halaimia avait alors préféré rester dans la région stéphanoise et répondre favorablement au challenge proposé par Andrézieux. Au sein du club présidé par François Clerc, il retrouvera un autre vainqueur de la Gambardella Mathis Mezaber.

