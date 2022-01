ASSE - INFO BUT! Mercato : Dupraz a trouvé son latéral, son arrivée ne tient qu'à une condition

Zapping But! Football Club Top 10 : 18 eme journée de Ligue 1 Uber Eats

Pascal Dupraz n’a pas mis longtemps avant de cibler les manques de l’ASSE. En plus d’une renfort dans l’axe et en attaque, le poste de latéral droit est limité chez les Verts. Pour ce faire, plusieurs pistes ont été explorées au mercato hivernal. But! est en mesure de confirmer que celle menant à Falaye Sacko (26 ans) est fondée. Et celle-ci avance dans le bon sens.

Selon nos informations, l’international malien a en effet déjà donné son accord aux dirigeants stéphanois, qui l’ont eu directement après avoir obtenu l’aval du Vitoria Guimaraes. Le club portugais est d’accord pour le céder six mois aux Verts avec option d’achat. Un dernier détail et pas des moindres bloque la finalisation de l’opération : Guimaraes doit trouver le remplaçant de Sacko.

Dès que ce sera le cas, celui qui peut évoluer dans l’axe mais aussi au poste de latéral gauche sera libéré sur le champ. Pour rappel, l’intéressé a déjà été pisté dans le passé par l’ASSE mais aussi par le FC Nantes, le RC Strasbourg et le Stade Rennais. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Sacko est estimé à 2,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

