ASSE, PSG – INFO BUT : privé de Saliba, Puel pourrait récupérer deux joueurs

L’ASSE a enregistré une mauvaise nouvelle avec William Saliba, qui ne disputera pas la finale de la Coupe de France contre le PSG. Claude Puel pourrait se consoler autrement.

L’ASSE a publié un communiqué de presse cette nuit concernant l’absence de William Saliba pour la finale de la Coupe de France contre le PSG le 24 juillet.

« L’ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu’au 24 juillet, n’a pu trouver d’accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables », peut-on lire dans le communiqué des Verts. En revanche l’espoir demeure pour que Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak puisse participer à la finale !

La FFF étudie une grâce des joueurs suspendus

Selon nos informations, laFFF doit se réunir en fin de semaine afin de discuter d’une éventuelle grâce des joueurs suspendus. Ce qui est leur cas à l’heure actuelle. Il semblerait en effet logique d’obtenir cette grâce dans la mesure où, sans la crise sanitaire, les deux Stéphanois auraient dû être suspendus pour une banale journée de championnat. De plus, Camara et Kolo auraient de grandes chances de débuter la finale. Au milieu, Camara tiendrait la corde d’autant que Claude Puel a perdu deux joueurs confirmés dans l’entrejeu : Jean-Eudes Ahoulou et Yohan Cabaye, qui aurait refusé de prolonger et est donc libre.