FC Nantes, OL INFO BUT! Mercato : l’avenir de Lepenant est bel et bien scellé

Malgré ses déclarations prudentes, Johann Lepenant (22 ans) devrait bel et bien s’engager définitivement avec le FC Nantes en fin de saison. C’est un non sujet du côté de la Jonelière comme à Lyon.

« Actuellement, je suis à Nantes. Il existe une option d’achat qui peut éventuellement être levée. J’évite de m’avancer sur l’avenir étant donné que je suis prêté. On verra bien comment les choses évolueront. Mais pour l’instant, ici à Nantes, je me sens vraiment bien. Je participe aux matchs et je fais de mon mieux. J’apprécie réellement l’atmosphère qui règne dans ce club ».

Si Johann Lepenant a laissé la place au doute à Eurosport en ne confirmant pas encore que le FC Nantes lèvera son option d’achat à l’OL en fin de saison, l’issue du dossier ne serait bel et bien qu’une formalité. Nous sommes en effet en mesure de vous confirmer que les Canaris lèveront bel et bien l’option d’achat fixée à 2,5 M€ et pour qui ils ont la priorité jusqu’en fin de saison.

Maintien ou pas, Nantes fera bien signer Lepenant

Bloqués économiquement par l’encadrement mis en place durant l’été, la direction du FCN a certes amené les garanties pour avoir les coudées franches cet hiver mais un sou reste un sou chez les Jaune et Vert et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le clan Kita attend au maximum avant de finaliser le dossier. Jusqu’à la limite de la priorité d’achat ? Jusqu’au maintien officiel des Canaris dans l’élite ? Ce n’est pas impossible même si le scénario catastrophe d’une relégation en Ligue 2 ne changerait pas forcément la donne concernant Lepenant, que Nantes recrutera dans le pire des cas pour faire une opération économique.

Devenu titulaire et performant sur les bords de l’Erdre, l’ancien international Espoirs est désormais valorisé à 7 M€ par le site Transfermarkt. A Lyon, on table déjà sur son départ définitif. Il était d’ailleurs pris en compte dans le plan dégraissage que John Textor avait présenté à la DNCG en novembre dernier …

