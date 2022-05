PSG - INFO BUT! Mercato : Rafael Leao prêt à rivaliser avec Dembélé ?

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Si Kylian Mbappé a fini par rempiler, le Paris Saint-Germain reste à la recherche de renforts offensifs. Et ceci peu importe l’identité du futur entraîneur des champions de France (*). Numériquement, il s’agit de remplacer Angel Di Maria et Mauro Icardi, le cas de Neymar étant aussi à surveiller cet été. Alors que le premier est en contacts très avancés avec la Juventus Turin (le Barça est également venu aux nouvelles), le second a été placé sur la liste des transferts. Dans cette optique, le club de la Capitale s’active notamment pour recruter un nouvel ailier. Comme nous vous l’indiquons depuis plusieurs semaines, le Barcelonais Ousmane Dembélé (25 ans) fait office de priorité. En dépit de multiples rendez-vous, les Blaugrana ne feront pas n’importe quoi pour le conserver. Et, au contraire au Bayern Munich, l’écurie du président Nasser Al-Khelaif a sorti le carnet de chèques pour essayer d’attirer l’ancien joueur de Rennes et de Dortmund, qui plaît également à Chelsea.

L’atout Campos pour Leao

Parmi les alternatives au Tricolore, il y a le Brésilien Anthony (22 ans, Ajax Amsterdam), mais il s’agissait davantage d’une piste de Leonardo. Aujourd’hui, avec l’arrivée de Luis Campos aux manettes, c’est le nom de Rafael Leao (22 ans, AC Milan) qui revient en coulisses. L’international portugais est suivi depuis de nombreux mois, mais la présence de son compatriote renforce encore un peu plus la piste. Les deux hommes nouent de très bonnes relations depuis leur passage commun au LOSC, mais il ne sera pas aisé de convaincre des Rossoneri qui se démènent pour blinder son engagement (même son de cloche avec Pierre Kalulu et Mike Maignan).

Une clause à activer ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur du Sporting et de Lille s’est imposé comme l’une des têtes d’affiche de l’écurie lombarde, qui attend Sven Botman, Renato Sanches et Divock Origi pour lancer son marché estival. A moins d’une offre XXL, il n’est pas question de discuter de son éventuel départ, le natif d’Almada disposant d’une clause libératoire de 150 M€. Alors que des clubs anglais et espagnols sont aussi sur les rangs (le Real Madrid pourrait proposer plus de 100 M€), les champions d’Italie espèrent rapidement trouver un accord pour un nouveau bail de longue durée (2026). Selon les dernières nouvelles, le Lusitanien n’est pas pressé de bouger, mais il manque un petit quelque chose au niveau salarial.

Ignazio GENUARDI

(*) : En cas de limogeage de Mauricio Pochettino… et de refus confirmé de Zinédine Zidane, les Parisiens ont alors ciblé en priorité Ruben Amorim. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Sporting Portugal, le Portugais dispose d’une clause libératoire de 30 M€, mais un départ n’apparaît pas forcément prioritaire dans son esprit. Alors que Roberto Mancini a été proposé en ce début de semaine, Antonio Conte, Sérgio Conceição, Thiago Motta ou encore Leonardo Jardim sont d’autres noms à surveiller.

L'instant Mercato PSG du 26 mai Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Alexandre Corboz

Rédacteur