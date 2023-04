Insultes racistes à Bordeaux, Digard répond à Galtier, David enrage aussi au LOSC

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Girondins : le FCGB dénonce des insultes racistes à l'égard d'un de ses joueurs La fin de match entre Bordeaux et Bastia (2-0) a été houleuse hier au Matmut. Le défenseur girondin Malcolm Bokele a notamment été expulsé mais son club a expliqué dans un communiqué qu'il avait été victime d'insultes racistes : « Quelles que soient les situations de jeu vécues sur le terrain, rien ne peut ni ne pourra jamais justifier le racisme dans le football. Ayant pris connaissance des événements survenus après la rencontre, le FC Girondins de Bordeaux apporte tout son soutien à Malcom Bokele face aux propos et insultes racistes proférés à son égard. Le club est fermement engagé dans cette lutte contre le racisme et toutes formes de discriminations. Le club envisage désormais les poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis. » Tout mon soutien à @BokeleMalcom. Le racisme est intolérable dans le football - et partout ailleurs. Les auteurs devront être punis. https://t.co/NIKMb2RqDN — Gérard Lopez (@gerard_lopez_) April 9, 2023 AC Ajaccio : le club impliqué dans le scandale des plus-values ? Samedi, le quotidien italien Tuttosport a révélé que le scandale des plus-values dans le Calcio ne concernait pas que la Juventus Turin. La Vieille Dame est la plus impliquée et a déjà écopé de 15 points de pénalité. Mais Bologne et l'Udinese auraient également fait appel à cette pratique consistant à gonfler les indemnités de transferts afin de présenter des bilans comptables positifs. Et, surprise, Tuttosport annonce qu'un deal entre Cagliari et Ajaccio ferait l'objet d'une enquête d'un tribunal corse ! Il s'agirait de celui des frères Matteo et Lisandru Tramoni, passés de l'ACA à la Sardaigne à l'été 2020. Leur transfert (1,5 M€ chacun) serait largement supérieur à leur valeur supposée. Les dirigeants de Cagliari ont déjà été interrogés par la justice italienne... OGC Nice : Digard répond à Galtier Devant le coup de sang des ultras visant Christophe Galtier, et plus particulièrement sa mère, Didier Digard a tenu à calmer le jeu. « À partir de ce (samedi) soir, et jusqu’à jeudi soir, l’Europe, c’est le plus important, a-t-il assuré. La réaction de Galtier ? Je ne m’y attendais pas. Je ne veux pas que mes joueurs s’éparpillent avec ça. L’adversaire peut avoir des réactions qui peuvent ne pas nous convenir mais on ne doit pas porter attention à ça. Dès que l’arbitre a sifflé, j’étais focalisé sur le match de Bâle et je ne voulais pas qu’on perde d’énergie bêtement. »

MHSC - Téfécé : Sakho de retour en grâce ?

Montpellier espère poursuivre sa belle série entamée depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc (5 victoires, 2 nuls). Contre Toulouse, l’entraîneur héraultais pourra compter sur le retour du milieu Jordan Ferri, suspendu la semaine dernière à Marseille (1-1). Sinon, l’équipe du Vélodrome devrait être reconduite, à l’exception de la charnière où Boubakar Kouyaté, victime d’un choc violent à la tête contre l’OM, doit respecter le protocole commotion et n’est donc pas dans le groupe pailladin. Selon L’Équipe, il sera remplacé par Mamadou Sakho. Le Téfécé devra lui inverser sa dynamique actuelle en Championnat, où il n’a gagné qu’une seule fois depuis six matches. Il pourra pour cela s’inspirer de sa qualification jeudi en finale de la Coupe de France à Annecy (2-1). Philippe Montanier sera privé de Rafael Ratao, touché au genou en Haute-Savoie. Le défenseur Anthony Rouault est de retour de suspension.

SCO Angers : Dujeux savoure après Lille

Alexandre Dujeux est simplement l’entraîneur le plus heureux du monde après la victoire du SCO d’Angers, hier, contre le LOSC (1-0). « Il y a beaucoup de joie. Quand on gagne aussi peu dans une saison, ça fait un bien fou de remporter un match. Je suis très content aussi pour les joueurs, qui vivent une saison difficile. La première période, on est un peu bas, un peu timides. Quand on touche nos attaquants, il n’y a pas de soutien. On se débarrassait plus du ballon qu’autre chose. À la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait oser plus », a-t-il analysé en conférence de presse.

LOSC : David se lâche aussi après Angers

Après les coups de gueule de rémy Cabella et Paulo Fonseca suite à la défaite surprise du LOSC contre le SCO d’Angers, Jonathan David a lui aussi remis une pièce dans la machine pour pester contre ses coéquipiers.« On doit peut-être jouer avec un peu plus d’urgence, un peu plus rapidement vers l’avant, changer de côté beaucoup plus rapidement », a-t-il conseillé avant le prochain match des Dogues, dimanche à Lille contre le Montpellier HSC (13h).

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

