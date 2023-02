Équipe de France, Juventus : un ancien international tacle Pogba les deux pieds décollés

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : un tricolore poussé dehors

Alors que la Juve a affirmé sa confiance à Paul Pogba qui préparait son grand retour, le come-back de l’international français a été retardé par une nouvelle blessure à la hanche ces derniers jours. « Ce sont des choses normales après un arrêt aussi long. Il est difficile de redémarrer une voiture restée aussi longtemps à l'arrêt. Paul sera bientôt dans des conditions optimales. », avait confié le coach de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, en début février.

Cependant, malgré la confiance que lui accorde le club Italien, le Champion du Monde 2018 ne manque pas de détracteurs au sein de la direction de la Juve ainsi que du côté des fans et des joueurs passés par le club. Marco Tardelli, ancien joueur de la juventus et ancien international italien a adressé un gros tacle à Paul Pogba pour la chaîne Rai.

« Il n’a pas joué depuis avril 2022, quand il était encore à Manchester. Il est maintenant un problème pour la Juve, nous ne savons pas quand il reviendra et nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Pogba part au ski pendant que ses coéquipiers se débattent avec les gros problèmes de la Juve, il ne joue pas quand le club le veut mais c’est lui qui décide du timing car il a peur de rater la Coupe du monde. », a-t-il d’abord commenté.

« Aujourd’hui Pogba est un gros problème que les Bianconeri doivent résoudre, cette situation montre aussi que la Juve n’a pas les idées assez claires. À mon avis Allegri doit prendre le relais, il n’est pas possible d’avoir un tel joueur dans les effectifs. Son comportement envers ses coéquipiers n’est pas correct non plus, cela me dérange. », a lancé l’homme de 68 ans.