FC Barcelone, Juventus, PSG : Messi, CR7, Di Maria… comment les stars ont passé la Saint-Valentin

Ça n'a pas été évident pour certains, match oblige, mais les footballeurs ont fêté, comme il se doit, la saint-Valentin. Au premier rang d'entre eux, on trouve les deux meilleurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'Argentin a eu droit à un déjeuner gargantuesque organisé par Antonella Roccuzzo, qui a mis une photo sur Instagram. Georgina Rodriguez et CR7, eux, se sont échangés des mots doux avec des photos de roses en fond.

Mais les plus entreprenants ont été les époux Di Maria. Angel étant blessé et totalement disponible, il a sorti le grand jeu. D'énormes ballons gonflables en forme de cœur et une grande déclaration d'amour à madame. Le milieu offensif du PSG est un grand romantique. On aurait dû s'en douter vu qu'il célèbre chaque but en formant un cœur avec ses doigts…