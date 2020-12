FC Barcelone - Juventus Turin (0-3) : la douce revanche de Cristiano Ronaldo

Il l'attendait, ce match, Cristiano Ronaldo ! Durant ses neuf années au Real Madrid, les matches au Camp Nou étaient les sommets de la saison, des rencontres suivies aux quatre coins de la planète, l'aura du Clasico étant mêlée à la méga rivalité opposant le Portugais au génie du FC Barcelone, Lionel Messi. Les deux stars sur le déclin se retrouvaient ce soir pour un ultime match de poule qui devait déterminer qui allait terminer en tête. La réponse n'a pas été longue à venir et elle a été signée de Cristiano Ronaldo.

Le Barça n'avait plus perdu depuis 38 matches à domicile en C1

Dès la 13e minute, lancé sur le côté gauche de la surface, CR7 tente de déborder Araujo. Celui-ci fait opposition de son corps et ne semble pas avoir commis de faute mais l'arbitre estime le contraire, accordant un pénalty. Le Portugais le tir en force en plein milieu, ter Stegen étant parti sur sa droite. Spectateur du magnifique deuxième de la Juve, signé McKenny après un une-deux avec Cuadradro, le quintuple Ballon d'Or a tenté de percuter et de tirer à chaque fois qu'il en a eu l'occasion.

Mais c'est sur pénalty qu'il a inscrit son deuxième but de la soirée. Ça s'est produit peu après le retour des vestiaires, histoire de bien faire comprendre au Barça qu'une remontada n'était pas possible. A la 52e, Clément Lenglet, qui allait être sorti par Ronald Koeman juste après (il avait déjà été l'auteur d'une énorme bourde contre Cadix), faisait une main dans sa surface. Cette fois, Ronaldo transformait la sentence en tirant sur sa gauche, ter Stegen partant de l'autre côté. Deux buts pour conforter son statut de meilleur buteur de l'histoire de la C1, deux buts au Camp Nou, devant son plus grand rival, désœuvré. Deux buts pour mettre fin à la série de 38 matches sans défaite du Barça à domicile en C1. Cristiano Ronaldo pouvait-il espérer passer plus belle soirée ?