FC Barcelone, PSG : CR7 a ulcéré Messi, la polémique raciste a franchi les frontières

MARCA : « Cristiano Ronaldo pousse le Barça au bord de l’abîme »



Grâce à un doublé, Cristiano Ronaldo a mystifié le FC Barcelone hier au Camp Nou et a encore dominé son grand rival Lionel Messi... qui serait énervé par tant de réussite. « Le nom du vainqueur du duel des Ballons d’Or ne fait absolument aucun doute. L’évidence est que l’ego du Portugais s’accommodera remarquablement de la soirée, avec un doublé qui aura sûrement agacé l’Argentin », complète L’Équipe.

SPORT : « Calvaire »



SPORT a choisi de placer un Lionel Messi tête basse en Une et de l’épingler d’un « calvaire. » « L’image laissée par le FC Barcelone commence à être préoccupante et le système utilisé par Koeman ne fonctionne pas. Seul l’orgueil de Messi est sauf. » Le journal catalan revient aussi sur la polémique raciste lors du match entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir.

Revista de prensa del 9 de diciembre https://t.co/uasBYJiF9L — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 9, 2020

AS : « Stop au racisme »

AS n’est pas coutumier du fait et consacre sa Une à cette même triste affaire sur sa couverture du jour. Le quotidien madrilène est outré mais évoque aussi le « Cristianazo » d’hier au Camp Nou, se frottant les mains de voir l’ancien crack du Real Madrid ridiculiser le Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Autre déception »

Mundo Deportivo choisit la sobriété pour qualifier la défaite du FC Barcelone contre la Juventus Turin (0-3). Le journal catalan rappelle que ce revers met fin à une incroyable série de 7 ans et 38 matches sans défaite au Camp Nou en Ligue des champions. CR7 est passé par là.