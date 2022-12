FC Nantes : l'UEFA annonce une enquête contre la Juventus 

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : un tricolore poussé dehors

Après la série de démissions, lundi, la Juventus Turin, que le FC Nantes retrouvera en Ligue Europa, s'enfonce encore un peu plus dans la crise ce jeudi. En effet, l'UEFA annonce l’ouverture d’une enquête contre le club italien, notamment poursuivi pour de possibles infractions au règlement du fair-play financier.

Cette enquête pourrait expliquer la démission d’Andrea Agnelli et de son conseil d’administration, comme l'autre enquête ouverte par le parquet de Turin et la Consob, qui régule la bourse italienne. Agnelli et ses collaborateurs sont soupçonnés d'irrégularités dans la gestion financière du club.