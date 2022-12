FC Nantes : Pogba de retour à la Juventus au sommet de son art contre les Canaris ?

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Paul Pogba ne manque finalement pas tant que cela à l’équipe de France. Si les Bleus pêchent un peu dans la création du jeu, les fulgurances de Kylian Mbappé, le froid réalisme d’Olivier Giroud et le repositionnement d’Antoine Griemann en relayeur permettent aux Bleus de briller au Mondial. Le milieu de terrain de la Juventus Turin, lui, se refait la cerise.

Blessé et forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, Pogba a prévu un petit programme de remise en forme pendant la trêve internationale, histoire de revenir au sommet de son art en 2023. La Gazzetta dello Sport affirme que Pogba (29 ans) est parti 15 jours aux États-Unis avec un membre du staff médical de la Juve pour profiter et travailler afin de revenir le plus vite possible.

L'idée du club italien est que l’ancien crack de Manchester United soit dans les meilleures conditions possibles pour le déplacement à Naples, le 13 janvier prochain en Serie A. Le mois suivant, le FC Nantes pourrait alors se dresser sur sa route en Ligue Europa.