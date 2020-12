Juventus : 13 buts d'ici au 31 décembre et Cristiano Ronaldo battra un nouveau record

Quand on parle de Cristiano Ronaldo en ce moment, on évoque surtout les deux énormes records qu'il a dans le viseur : celui du nombre de buts en sélection, actuellement détenu par l'Iranien Ali Daei (109 réalisations contre 102 à CR7), et celui du nombre de buts en carrière, qui est la propriété de l'Austro-Tchèque Jozek Bican (805 alors que le Portugais en est à 750). Mais il en est un, qui ne concerne que la Juventus Turin mais est très important, qu'il pourrait s'approprier d'ici la fin de l'année civile.

Son exploit est déjà remarquable

Ce record, c'est celui du nombre de buts pour les Bianconeri sur une année civile en Serie A. Actuellement, Ronaldo en est à 29. Il est à une longueur de John Hansen, à trois d'Omar Sivori et à douze de Felice Borel. Pour s'adjuger le record, le quintuple Ballon d'Or va donc devoir trouver le chemin des filets à treize reprises en cinq matches. Ça fait beaucoup. Mais il vient bien d'être élu joueur du mois de novembre de Serie A après avoir frappé à cinq reprises en trois rencontres, alors…

En outre, La Gazzetta dello Sport, qui a produit cette statistique, rappelle que les trois joueurs qui le devancent ont évolué à une époque où le Calcio n'était pas aussi verrouillé qu'aujourd'hui. Nielsen, c'était en 1952, Sivori en 1961 et Borel en 1933. Le football italien n'est devenu redoutable défensivement parlant qu'au milieu des années 60, après l'avènement de l'Inter Milan d'Helenio Herrera. C'est dire, donc, l'exploit de CR7…