Juventus : Allegri en dit plus sur la mise à l'écart de Pogba

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi, le milieu de terrain de la Juventus Turin, Paul Pogba, a été écarté par Massimiliano Allegri pour le 8e de finale aller de la Ligue Europa face à Fribourg, remporté par la Vieille Dame (1-0). La raison ? Le Français est arrivé en retard à la mise au vert du match.

"Nous attendons de Pogba qu'il soit un exemple"

Après la rencontre, l'entraîneur turinois en a dit plus sur la mise à l'écart du champion du monde 2018 au micro de Sky Sports. "C'est simple, il est arrivé en retard pour la soirée d'appel d'hier (jeudi). Par respect pour le groupe, je pense qu'il était juste de le renvoyer chez lui et de le rendre disponible à partir de demain (vendredi)".

Le directeur du football de la Juve, Francesco Calvo, est également revenu sur cet épisode. "La décision de lui infliger une amende est née de manière très simple, il est arrivé en retard et il y a des règles. La discipline au sein du groupe est essentielle, nous attendons de Pogba qu'il soit un exemple pour les autres. Ne pas l'appeler était une décision naturelle et spontanée entre l'entraîneur et le club, puis l'amende sera automatiquement déclenchée."

