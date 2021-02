Juventus - AS Roma (2-0) : Cristiano Ronaldo atteint un nouveau cap affolant

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Drôle de match que ce Juventus-AS Rome (2-0), qui a longtemps consisté en une possession stérile des Giallorossi et à un one man show de Cristiano Ronaldo. A chaque fois que la Vieille Dame s'est montré dangereuse jusqu'à la 69e minute, ça a été par le Portugais. C'est lui qui a ouvert le score à la 13e après un bel enchaînement contrôle de la semelle droite-frappe croisée du gauche, c'est lui qui a frappé la transversale (22e), lui qui a permis à Lopez de briller (41e)… Passeur décisif, Alvaro Morata s'est davantage distingué par son abattage défensif alors que Federico Chiesa était bien pris.

Une meilleure moyenne de buts depuis qu'il a 30 ans

Et puis, à la 69e minute, une belle action Cuadrado-Kulusevski a permis à la Juve de doubler la mise, Ibanez marquant contre son camp après un pressing de… CR7. Avec ce succès au final très mérité, les champions d'Italie passent devant leur adversaire du jour au classement (3e). Ils ont désormais cinq longueurs de retard sur l'Inter (mais un match en plus contre le Napoli à disputer) et quatre sur l'AC Milan.

Mais on retiendra de cette partie le nouveau but du meilleur scoreur de l'histoire du football. Et ce cap impressionnant, preuve que l'âge n'a pas de pris sur lui : depuis qu'il a atteint la barre des 30 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit 300 buts en 326 matches, soit une moyenne de 0,9. Avant la trentaine, il avait scoré 463 reprises en 718 rencontres, soit un ratio de 0,64. Comme le bon vin, le quintuple Ballon d'Or !