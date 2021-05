Juventus : cap 100 atteint pour Cristiano Ronaldo et nouveau record en prime

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Cristiano Ronaldo vit des moments troublés. Critiqué à la Juventus Turin, où il marque avec moins de régularité qu'en début de saison, le Portugais serait en froid avec une partie du vestiaire. Ses gestes d'humeur quand il n'est pas servi dans les meilleures conditions, son statut de superstar, ses envies d'ailleurs à peine cachées… Tout ça fait qu'il ne serait plus en odeur de sainteté avec une partie de l'effectif. Sans compter que sa mère, Dolores, a annoncé aux médias portugais vouloir le convaincre de revenir au Sporting dès cet été !

Premier joueur à écrire 100 buts dans 3 championnats différents

Pour faire taire les critiques, Cristiano Ronaldo a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer ! Depuis plusieurs matches, le Portugais était bloqué à 99 buts sous le maillot de la Juventus Turin, comme son coéquipier Paulo Dybala. Sur la pelouse de Sassuolo ce soir, après que Gianluigi Buffon ait arrêté un pénalty et qu'Adrien Rabiot ait ouvert le score, le quintuple Ballon d'Or a doublé la mise à la 45e minute.

Un but loin d'être anodin. C'était donc son 100e sous la tunique bianconera. Douze autres joueurs sont parvenus à atteindre ou dépasser cette barre. Mais aucun n'avait eu besoin d'aussi peu de matches (131). Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer 100 buts ou plus dans trois championnats différents (Angleterre, Espagne et Italie). Et ce n'est peut-être pas fini puisque sa mère veut qu'il termine sa carrière au Portugal…