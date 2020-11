Juventus : ces deux légendes que Cristiano Ronaldo veut effacer

A 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours aussi déterminé. Qu'il évolue sous les couleurs de la Juventus de Turin en club ou en sélection avec le Portugal. Il faut dire que le quintuple Ballon d'Or s'est fixé plusieurs objectifs importants pour marquer encore un peu plus l'histoire de son sport.

Préparateur physique de Manchester United sous Sir Alex Ferguson, Mick Clegg connait bien le phénomène. Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, l'ancien membre du staff des Red Devils s'est confié. L'occasion pour lui d'évoquer les deux grands objectifs secrets de Cristiano Ronaldo. Premier d'entre eux : devenir le meilleur buteur de l'histoire en match officiel.

Bican et Giggs, deux icônes à déloger

« Il est obsédé, il veut vaincre Josef Bican », assure Clegg, qui n'est pas sans savoir qu'il faudra au moins 805 buts en match officiel à CR7 pour y parvenir (746 actuellement). Autre fantasme du natif de Madère : être un modèle de professionnalisme et de longévité plus impressionnant que Ryan Giggs. «Avant Ronaldo, le meilleur athlète que j'avais au niveau du corps et du travail était Ryan Giggs. Il était le plus fort et prêtait beaucoup d'attention aux détails. Oui Giggs a joué pour United jusqu'à 40 ans, Cristiano peut le faire jusqu'à 41 ans. Il était le seul capable de surpasser les hauts niveaux de Giggs », poursuit Mick Clegg.

D'ici à atteindre ces deux objectifs, Cristiano Ronaldo va aller chercher un autre record : celui du nombre de buts en sélections, propriété de l'iranien Ali Daei (109 buts) et qui n'est plus qu'à sept maigres réalisations.