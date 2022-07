Juventus : coup dur pour Pogba avant le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : Un échange Rabiot - Jorginho ?

Six ans après son départ, Paul Pogba, qui arrivait en fin de contrat avec Manchester United, est revenu cet été à la Juventus Turin. Deux semaines seulement après son retour à la Vieille Dame, le milieu de terrain se serait déjà blessé.

En effet, selon les informations de SportMediaset, l'international tricolore aux 91 sélections aurait écourté sa séance lors du premier entraînement à Los Angeles en raison d'un problème au genou. Il devrait donc être absent pour le prochain match amical de la Juve, qui sera face au FC Barcelone dans la nuit de mardi à mercredi.

Pogba non preoccupa: niente esami ma resta in dubbio per il test di lusso con il Barcellona #pogba https://t.co/HcKTdKRnNC