Juventus : Cristiano Ronaldo a dangereusement déteint sur Georgina Rodriguez

Ce n'est plus à prouver, Cristiano Ronaldo est un dingue de musculation. Le Portugais prend grand soin de son corps, en tout lieu, en toute circonstance. Même quand il était confiné chez lui, positif au Covid, il s'entraînait comme un dingue, balançant des vidéos de lui tout sourire sur son vélo d'appartement. Eh bien, il semblerait que son hyper activité ait déteint sur sa compagne.

Georgina Rodriguez vient en effet de dévoiler une vidéo d'elle sur Instagram dans laquelle on la voit enchaîner des squats avec des poids. Si on comprend que la belle prenne ainsi soin de son corps, on ne saurait trop lui conseiller de ne pas aller trop loin. Son fessier semble en effet un peu trop musclé. Mais peut-être que c'est ce qu'apprécie CR7 !