Juventus : Cristiano Ronaldo accusé de trahison par les médias italiens

Même s'il réalise un début de saison très prolifique avec la Juventus de Turin (14 buts en 12 matches toutes compétitions confondues), Cristiano Ronaldo (35 ans) a perdu son totem d'immunité avec la Vieille dame. Désormais, le moindre raté du Portugais est mis en avant et fait les gros titres de la presse.

Il a suffit que le sextuple Ballon d'Or manque un penalty face à Pierluigi Gollini mercredi soir lors du choc face à l'Atalanta Bergame (1-1) pour que la presse locale s'acharne totalement contre lui. «Soirée noire pour Cristiano Ronaldo», titre le Corriere dello Sport. ce matin. «CR7 a échoué face à Gollini» lâche de son côté Tuttosport, qui salue l'exploit du gardien de la Dea.

Mais la palme du titre le plus assasin revient à la Gazzetta dello Sport qui parle d'un Cristiano Ronaldo qui a «trahi la Juve» carrément. Comme le dit le vieil adage : quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage...