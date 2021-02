Juventus : Cristiano Ronaldo aurait passé la bague au doigt de Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Cela fait désormais cinq ans que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont en couple. La belle Hispano-Argentine lui a donné une fille, Alana Martina, en novembre 2017. Depuis deux ans et demi, la petite famille vit dans une splendide demeure à Turin et les deux tourtereaux ne manquent jamais une occasion d'afficher leur amour sur les réseaux sociaux.

Du coup, leurs fans ne cessent de se demander quand CR7 se décidera à faire sa demande à sa moitié. Et ça a l'air de beaucoup amuser Georgina puisque celle-ci prend un malin plaisir à faire des petites allusions qui mettent le feu à la toile. Hier soir, par exemple, elle a publié une photo d'elle avec son champion de conjoint, accompagnée de ce commentaire : "Quand tu retires la veste de ton mari. Hoops, je l'ai encore fait !". Malin et efficace… Les réseaux sociaux ne parlent que de ça depuis !