Juventus : Cristiano Ronaldo est sans pitié avec son propre fils

Lors de la cérémonie qui l'a vu être couronné meilleur joueur de l'année 2020 aux Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur son fils Cristiano Jr et ses chances de devenir professionnel. Et la star de la Juventus a eu cette réponse : « Mon fils ? Nous verrons s'il sera un grand joueur. Parfois il boit du coca et mange des chips. Ça m'énerve et il le sait. C'est un garçon robuste, rapide mais il n'est encore rien. Je lui dit toujours de travailler dur ». L'hygiène de vie, le secret de la réussite de CR7. Et de sa progéniture ?