Juventus : Cristiano Ronaldo fait craquer Georgina Rodriguez plus que jamais

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Depuis plusieurs années maintenant, et après son aventure médiatique avec Irina Shayk, Cristiano Ronaldo partage la vie de Georgina Rodriguez. Un couple qui dure et le départ en Italie n'a rien changé, notamment dans l'amour que peut porter la compagne de CR7 à la star de la Juventus Turin.

Preuve en est avec l'un des derniers posts Instagram de Georgina, où celle-ci a célébré le nouveau trophée acquis par le Portugais à la faveur d'une victoire en Supercoupe d'Italie face à Naples (2-0). Plus que jamais, Georgina est la première fan de son homme.

« « Là où il y a unité, il y a victoire ». Tu es l'un des meilleurs athlètes de l'histoire, tu es déjà une légende, et ma source d'inspiration. Merci beaucoup mon amour. Félicitations pour ce nouveau titre dans ta carrière professionnelle ! C'est ma fierté et mon plus grand bonheur de t'accompagner main dans la main sur le chemin de la vie », a écrit la belle Espagnole.