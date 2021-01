Juventus : Cristiano Ronaldo muet, son coach relativise

Les matches face à la Sampdoria de Gênes au Marassi se suivent et ne se ressemblent pas pour Cristiano Ronaldo ! La saison passée, le Portugais avait inscrit un but d'extraterrestre avec une détente incroyable pour passer au-dessus de son adversaire et rabattre un centre qui semblait trop haut dans le but doriano. Hier, en revanche, il est resté muet lors du succès des siens (2-0), qui a permis à la Vieille Dame de remonter à la 3e place.

"Nous ne devons pas être dépendants de lui"

Pour le quintuple Ballon d'Or, il s'agit du troisième match consécutif de Serie A sans but inscrit après l'Inter Milan (0-2) et Bologne (2-0). Un mutisme qui n'inquiète cependant pas son entraîneur, Andrea Pirlo : « Les buts de Ronaldo ne sont pas toujours importants pour nous. Contre la Sampdoria, il a délivré une jolie passe décisive sur le deuxième but et c’est très bien que d’autres que lui puissent marquer. Nous ne devons pas être dépendants de lui. »

L'important, semble vouloir dire Pirlo, c'est que CR7 soit décisif dans les grands rendez-vous. Cela ne s'était pas passé ainsi lors du choc à San Siro contre l'Inter (0-2) il y a deux dimanches, mais c'est bien le Portugais qui avait débloqué la Supercoupe d'Italie contre le Napoli (2-0) trois jours plus tard…