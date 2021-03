Juventus : Cristiano Ronaldo reçoit un soutien qui compte à Turin

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Éliminée par le FC Porto dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin a une nouvelle fois déçu sur la scène européenne. Pointé du doigt par la presse italienne, Cristiano Ronaldo, muet lors de la double confrontation face aux Portugais, a reçu le soutien de la légende de la Vieille Dame, Alessandro Del Piero.

"Ronaldo n'est pas le seul responsable"

Cristiano Ronaldo Credit Photo - Icon Sport

"Ronaldo a sa responsabilité parce qu'il est le leader de cette équipe et qu'il est le joueur qui la représente le plus sous tous les aspects dans ces années, mais pas seulement lui, parce que la Juve avait plus d'une heure avec un homme supplémentaire et dans ce temps-là, ils pouvaient et devaient créer plus d’occasions parce que Porto ne laissait que cette option. (…) Maintenant, il doit y avoir un changement et il y en aura sûrement un, et quand je parle de changement, c'est parce qu'une défaite dans un événement aussi important vous donne l'occasion de changer", a confié Del Piero au micro de Sky Italia.