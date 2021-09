Juventus : Cristiano Ronaldo s’offre un premier geste de grande classe à MU

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

CR7 toujours aussi classe. Si Cristiano Ronaldo s’est fait remarquer face aux Young Boys de Berne en inscrivant un but au bout de 13 minutes pour son retour en Ligue des Champions sous le maillot mancunien, le Portugais a aussi animé l’avant match.

Lors de l’échauffement CR7 a assommé une stadière en frappant. S’il s’est bien sur tout de suite inquiété de son état, le quintuple ballon d’or a tenu à lui adresser un geste de classe au terme de la rencontre. Pour s’excuser Ronaldo lui a offert son maillot, de quoi redonner le sourire à la stadière, visiblement enchantée. LE beau geste coté Manchester United lors de cette soirée après un match plus que décevant et une défaite concédée dans les derniers instants suite à une erreur de Jesse Lingard qui a malencontreusement donné la balle à Jordan Siebatcheu aux 7 mètres qui plein de sang froid a crucifié De Gea pour offrir la victoire aux Suisses.

Ronaldo gifted his shirt to the security guard after the full-time whistle 👏 pic.twitter.com/E02cEvIVOx