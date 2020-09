Juventus : Cristiano Ronaldo signe un doublé, un tacle et a déjà un record colossal en vue

Cristiano Ronaldo (35 ans) a déjà frappé. Mal embarquée au Stadio Olympico face à l’AS Rome d’un très bon Jordan Veretout, CR7 a sauvé la Juventus Turin d’un bien mauvais pas en inscrivant un doublé. Ce qui porte déjà à 3 son nombre de buts cette saison en Serie A.

Si La Gazzetta dello Sport lui rend déjà hommage dans ses colonnes du jour, l’ancien attaquant du Real Madrid a savouré le point du nul en lançant une pique à peine déguisée à l’attention de Maurizio Sarri. « La Juve doit toujours gagner mais vu l'expulsion (d’Adrien Rabiot), c'est un bon point. Des inquiétudes ? Aucune ! Ce n'est que le début du championnat, on doit gagner les automatismes et regagner notre forme. Avec Pirlo ? Nous sommes enfin content et on travail enfin avec le sourire », a-t-il déclaré après la rencontre.

CR7 fond sur Romario

Par ailleurs, le doublé de Cristiano Ronaldo lui permet de ne plus pointer qu’à une petite unité des 733 buts inscrits par Romario en carrière à la troisième place des meilleurs réalisateurs de l’histoire. Mister Chip rappelle également que CR7 a désormais marqué 30 buts lors des 28 matches de cette année marquée par le Covid-19.