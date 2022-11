Juventus, équipe de France : Rabiot reçoit un étonnant compliment avant le Mondial

Zapping But! Football Club Juventus - INFO BUT! : un tricolore poussé dehors

L'équipe de France de Didier Deschamps débutera son Mondial au Qatar mardi prochain (20h) contre l'Australie. Sans plusieurs de ses cadres, notamment Paul Pogba et N'Golo Kanté, le sélectionneur des Bleus va devoir trouver une nouvelle recette pour faire marcher son milieu de terrain. La tendance est de voir Adrien Rabiot titulaire aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, comme évoqué par RMC Sport. D'ailleurs, le milieu de la Juventus a récemment reçu de belles éloges.

Dans l'After Foot sur les ondes de RMC, le chroniqueur Jonathan MacHardy, a vanté les qualités d'Adrien Rabiot. « Il peut être un leader de jeu, parce que, pour moi, c'est le milieu de terrain le plus talentueux que la France ait eu depuis dix ans, et depuis peut-être même les années 2000 », estime-t-il. « Il sait tout faire. Techniquement, il est très, très bon. Physiquement, il est costaud, il a un volume de jeu, un jeu de tête, il a tout ! Le problème, ça a souvent été dans la tête (…). Pour moi, cette Coupe du Monde, c'est la compétition la plus importante de sa carrière. Car on va attendre beaucoup de lui et on va voir s'il est en mesure de répondre aux attentes ».