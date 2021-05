Juventus, FC Barcelone : Georgina Rodriguez relance le débat Cristiano Ronaldo – Messi

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Si, cette saison, Cristiano Ronaldo (36 ans) a essuyé davantage de critiques que de compliments, la star de la Juventus de Turin a encore inscrit quelques lignes à son palmarès. Probable vainqueur du titre de « capocannoniere » (meilleur buteur de Serie A) demain (29 buts contre 23 pour son dauphin Romelu Lukaku), CR7 a également remporté la Coupe d'Italie cette semaine.

« Appelez-le le seul et l'unique »

Il n'en fallait pas plus pour que sa compagne Georgina Rodriguez ne relance l'éternel débat pour savoir qui à la plus grosse entre son « Cricri d'amour » et Lionel Messi. Sur Instagram, l'influenceuse hispano-argentine a dégainé son message : « Appelez-le le seul et l'unique. Un autre grand record pour le meilleur de tous les temps. Pouvez-vous être plus beau ? »

En déplacement à Bologne, la Juve (5e de Série A) jouera très gros dans la course à la Ligue des Champions. Une nouvelle fenêtre d'exposition royale pour le « GOAT » CR7 alors que Lionel Messi sèche la fin de saison de son Barça à Eibar ?