Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Cristiano Ronaldo vient tout juste de remporter un énième trophée. Celui du du meilleur joueur du siècle aux Globe Soccer Awards devant Lionel Messi et ce sur la période 2001-2020.

Cette récompense renvoie au nombre de trophées et de buts de l'attaquant portugais, lors de ses passages à Manchester United, au Real Madrid puis à la Juventus Turin. L'international portugais devance Lionel Messi.

🏆 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey