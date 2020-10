Juventus, FC Barcelone : une connaissance commune différencie Ronaldo et Messi

Recruté cet été par le FC Barcelone, Miralem Pjanic a accordé une longue interview au quotidien transalpin Tuttosport. Pour y parler météo, un peu, lui qui se félicite de pouvoir encore s'entraîner avec des manches courtes fin octobre en Catalogne, mais surtout de la Juventus Turin, où il a passé quatre saisons, de 2016 à 2020. Lors des deux dernières, il a évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo, ce qui lui permet de tracer un parallèle avec un Lionel Messi qu'il côtoie désormais quotidiennement.

Pour l'ancien Lyonnais, si les deux génies viennent d'une autre et même planète, quelque chose les différencie : "Ce sont tous les deux des Martiens mais Lionel Messi est un génie alors que Cristiano Ronaldo est un gagneur". Une façon de dire que l'Argentin est plus talentueux alors que le Portugais a une étique de travail supérieure.

Un raccourci facile ? C'est en tout cas ce qui se dégage quand les joueurs ayant eu la chance d'évoluer aux côtés des deux mythes sont invités à les comparer. A Messi la grâce et la technique, à Ronaldo le physique et le travail.

Miralem Pjanic has his say on both Cristiano Ronaldo and Lionel Messi https://t.co/Qljo3pYHB6