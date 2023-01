Juventus, FC Nantes : les sanctions sont tombées pour la Vieille dame !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que la Fédération italienne (FIGC) réclamait neuf points de suspension pour la Juventus, suite à l'affaire des « plus-values gate », la Cour d'appel fédérale a finalement sanctionnée la Vieille Dame d'une pénalité de quinze points en Série A.

Relégué au 10e rang de Série A (22 points), la Juve se retrouve donc aujourd'hui à 15 unités des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Du côté des dirigeants, plusieurs suspensions sont tombées : 2 ans et demi pour Fabio Paratici, 2 ans pour Andrea Agnelli et Maurizio Arrivabene, 1 ans et 3 mois pour Federico Cherubini et 8 mois pour Pavel Nedved.

La Juventus peut encore faire appel de cette sanction.