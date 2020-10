Juventus : Georgina raconte les détails croustillants de sa rencontre avec Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez vivent leur amour au grand jour actuellement, cela n'a pas toujours été le cas. Notamment au début où l'ancienne star du Real Madrid était très discrète sur cet idyle suite à la fin de son histoire avec le mannequin russe Irina Shayk.

Depuis 2016, Georgina est progressivement sorti de l'ombre. L'ancienne vendeuse de magasin de luxe, devenu mannequin, a pris de l'assurance et est devenue une personnalité publique. Dans les colonnes de Paris Match, la belle hispano-argentine a raconté le début de son histoire avec CR7. Une histoire qui a changé sa vie.

« C'est une bombe, tout m'attire chez lui »

« Ce fut un coup de foudre. On s’est croisés tout d’abord dans la rue, à Madrid, lorsque je rentrais chez moi, sans oser se parler. Quelque temps plus tard, il est venu faire du shopping dans la boutique de luxe où je travaillais comme vendeuse. Puis le destin nous a réunis à nouveau lors d’une soirée. C’est là que nous avons discuté pour la première fois. C’était un moment très spécial, malgré le monde autour, nous avions l’impression d’être seuls », a raconté Georgina, maman depuis presque trois ans d'une petite Alana Martina.

Forcément, Georgina Rodriguez est reconnaissante de son changement de vie et regarde son Cristiano avec les yeux de l'amour : « Il est une des meilleures personnes que je connaisse. Il me protège, nous avons une belle complicité. Et je ne peux pas nier l’évidence : c’est une bombe ! Tout m’attire chez lui ».