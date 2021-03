Juventus : Georgina Rodriguez, Madame CR7, fait monter la température en Italie

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ces derniers temps, Georgina Rodriguez, Madame Cristiano Ronaldo, sort de l'ombre de son compagnon, star de la Juventus de Turin. Quelques jours après ses longues confessions au magazine espagnol InStyle, la belle a remis le couvert mais cette fois-ci pour le supplément du samedi « Sportweek » de la Gazzetta dello Sport.

Surnommé la « Martienne » pour sa faculté à mener de front sa vie de mère de famille, d'athlète mais également de mannequin et de danseuse, Georgina s'est longuement racontée dans l'hebdomadaire italien.« La partenaire de Cristiano Ronaldo nous raconte la vie de conte de fées avec le joueur de la Juventus, les enfants et sa passion pour la mer et la salle de sport ... », peut-on lire sur la couverture du magazine où la belle ibérique apparaît en bikini.

«La danse fait partie de mon essence, je danse toujours, c’est mon corps qui me demande», a expliqué Georgina Rodriguez, parlant des goûts dans tous les domaines et rendant hommage à son « Martien » de compagnon CR7.