Juventus : Georgina Rodriguez, madame Ronaldo, a acheté deux maisons en Espagne

L'avenir de Cristiano Ronaldo est des plus incertains. Même s'il n'a rien dit publiquement, le Portugais voudrait quitter la Juventus Turin vu l'incapacité des Bianconeri à aller loin en Champions League. Quand à ces derniers, ils ne seraient pas contre économiser les quelques 80 M€ que lui coûtent le joueur chaque saison. Moyennant 25 M€, la Vieille Dame pourrait donc accepter un départ cet été, à condition que Ronaldo dise clairement qu'il veut aller voir ailleurs.

Hasard ou coïncidence, alors que les spéculations battent leur plein, la compagne de CR7, Georgina Rodriguez, s'est rendue en Espagne la semaine dernière pour acheter deux maisons ! Non, celles-ci ne sont pas à Madrid, où le couple a de toute façon conservé sa demeure familiale des années Real. Georgina a acheté ses biens en… Catalogne, à Gérone plus exactement, où est née sa sœur et où vit sa mère. Mais on ira pas jusqu'à dire que le quintuple Ballon d'Or portera les couleurs blaugranas la saison prochaine…