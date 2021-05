Juventus - Inter Milan (3-2) : la Vieille Dame et Ronaldo toujours en vie dans la course à la C1 !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

C'est ce que l'on appelle un match fou ! Grâce à une réalisation de Ronaldo (24e, s.p) et un doublé de Cuadrado (45+3, 88e s.p), la Juventus Turin a pris le meilleur sur l'Inter Milan dans le cadre de la 37ème journée de Serie A (3-2). Sacré champion d'Italie la semaine dernière, le club lombard pensait pourtant avoir arraché l'égalisation en fin de partie sur un CSC de Chiellini (84e). Une nouvelle fois décisif, Romelu Lukaku avait inscrit le premier but nerazzurro (36e).

La partie s'est emballée au fil du match suite aux exclusions de Rodrigo Bentancur (55e) et Marcelo Brozovic (90+2). Grâce à ce succès, les hommes d'Andrea Pirlo, désormais quatrièmes provisoires au classement, se relancent dans la course en Ligue des Champions et n'ont pas dit leur dernier mot.