Juventus : l'arbitre aurait fait son Mea culpa après le coup de sang de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Samedi soir, dans les dernières minutes de Serbie – Portugal (2-2), Cristiano Ronaldo (36 ans) a dégoupillé, jetant son brassard au sol avant de quitter le terrain sur les nerfs après que l'arbitre lui a refusé un but valable et mis un carton jaune.

Meira : « L'attitude de CR7 ? Ce n'est pas acceptable »

Une sortie intervenue dans le temps additionnel qui a fait beaucoup parler au Portugal. Pour l'ex international Fernando Meira, CR7 a commis une faute grave : « La réaction de Cristiano est naturelle, mais n'est pas acceptable pour un capitaine de sélection. Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit. Ce n'est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je lui donne raison parce que son but était valable, mais les arbitres doivent prendre des décisions, sans VAR, et il doit donner l'exemple. Et celui de ce soir n'est pas à suivre », a expliqué l'ancien coéquipier de la star de la Juve à Record.

L'arbitre a discuté avec Fernando Santos après le match

En conférence de presse, le sélectionneur Fernando Santos n'a pas voulu réagir à l'attitude de Cristiano Ronaldo, préférant parler de l'arbitrage : « L'arbitre s'est excusé auprès de moi dans la cabine et m'a dit qu'il était gêné. J'étais dans le vestiaire avec lui et s'est excusé auprès de moi. Il m'avait dit sur le terrain qu'il allait voir les images et que si c'était le au cas où il m'appelait pour s'excuser... et c'était le cas... C'est la deuxième fois dans une phase de qualification qu'ils s'excusent auprès de moi après le match ».