Juventus : la Covid-19 a séparé Cristiano Ronaldo de Georgina Rodriguez !

Positif à la Covid-19 et privé de terrain depuis deux semaines, Cristiano Ronaldo a de plus en plus de mal à vivre sa situation. Il y a quelques heures, la star portugaise a dégoupillé contre ce « test PCR de m... » qui l'empêchait de reprendre le cours de sa vie alors qu'il est asymptomatique. Si la star de la Juve a autant de mal à supporter la situation, c'est aussi parce que ça le touche au quotidien et pas seulement au niveau du foot.

CR7 toujours à l'isolement dans sa villa

En effet, depuis qu'il est rentré de la sélection portugaise, provoquant un taulé au niveau politique en Italie, Cristiano Ronaldo s'applique à conserver toutes les mesures barrières et un protocole très strict rendu possible par la configuration de son domicile turinois.

En effet, si l'on en croit le Correio da Manha, Cristiano Ronaldo et Georgina auraient passé ces dernières semaines « séparés chez eux ». CR7 serait isolé de sa compagne, de sa mère Dolores Aveiro ainsi que de ses enfants Cristianinho, Eva, Mateo et Alana Martina, tous testés négatifs depuis son retour. Le domicile de Cristiano dans le Piémont est constitué de deux villas adjacentes avec entrées séparées. Cristiano Ronaldo vit seul en hermite de son côté, le reste de sa famille de l'autre.