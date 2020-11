Juventus : le but et la blessure de CR7 à Rome cachent un mal qui gangrène le vestiaire

Cristiano Ronaldo a encore sauvé les meubles à la Juventus Turin hier à Rome. Grâce au sixième but de l’attaquant portugais cette saison en Serie A (35 ans), la Vieille Dame a pris un point de son déplacement périlleux face à la Lazio (1-1) et reste au contact de l’AC Milan au classement (4 points).

CR7 absent contre la France samedi ?

La mauvaise nouvelle pour Andrea Pirlo, c’est que l’ancien buteur du Real Madrid a dû quitter ses partenaires prématurément en raison d’une blessure à la cheville. Une vraie tuile alors que se profile un match décisif pour le Portugal samedi face à la France en Ligue des Nations (20h45, TF1). L’actualité de Cristiano Ronaldo a également fait oublier un problème qui gangrène le vestiaire bianconero en ce début de saison : l’absence de Paulo Dybala (26 ans).

Un cas Dybala plombe la Juve

Dans son édition du jour, Tuttosport revient en effet sur le faible apport de « La Joya » dans le collectif de la Juve et parle même de « cas Dybala. » Coupable hier d’une erreur qui a coûté l’égalisation e-dans le temps additionnel, l’attaquant argentin n’est plus que l’ombre de lui-même depuis cet été et reste cantonné à un rôle de remplaçant qui ne semble pas du tout lui convenir. Un vrai problème à gérer pour Pirlo, déjà confronté aux carences de son équipe dans le jeu.