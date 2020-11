Juventus : le magnifique hommage de Cristiano Ronaldo à Diego Maradona

On guettait la réaction des deux superstars de la planète football et c'est Cristiano Ronaldo qui a dégainé le premier. Alors que les passionnés de ballon rond pleurent ce mercredi le décès de Diego Armando Maradona d'un arrêt cardiaque, deux semaines après une opération du cerveau, le quintuple Ballon d'Or a publié un message très émouvant sur les réseaux sociaux.

"Repose en paix, champion"

"Aujourd'hui, j'ai dit au revoir à un ami et le monde a dit adieu à un génie éternel. L'un des plus grands joueurs de l'histoire. Un magicien incomparable. Il est parti trop tôt mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, champion. Tu ne seras jamais oublié."

Comme toujours, Cristiano Ronaldo fait preuve d'une grande humilité et d'une modestie exemplaire à travers ce message. Le Portugais aurait pourtant eu toutes les raisons du monde d'apprécier moyennement Diego Maradona, ce dernier n'ayant jamais manqué une occasion de le dénigrer pour mieux vanter les mérites de Lionel Messi… Mais CR7 a la classe en toutes circonstances !