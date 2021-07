Juventus : Maurizio Sarri vide son sac sur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Maurizio Sarri n’a pas laissé de souvenirs impérissables à la Juventus Turin. Malgré un Scudetto remporté en 2020, à la fin de son unique saison à la tête des Bianconeri, le technicien italien a été débarqué par sa direction pour être remplacé par Andrea Pirlo. Le nouveau coach de la Lazio Rome est revenu sur son passage au club piémontais avec un goût légèrement amer.

« Mon Scudetto ? C'était pris pour acquis. À l'extérieur, mais je dois aussi dire à l'intérieur (du club, ndlr). Nous avons gagné un Scudetto sans le célébrer, chacun a dîné seul. La bonne année aurait probablement été ceci : une quatrième place et j'ai vu qu'ils fêtaient, probablement les conditions étaient idéales », a-t-il ironisé dans Sportitalia. Sarri s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a aussi évoqué le cas Cristiano Ronaldo. Là aussi, on sent une pointe d’agacement dans sa gorge.

« C’est une gestion qui n'est pas simple, mais Ronaldo est une multinationale : il a des intérêts personnels qui doivent se conjuguer avec les intérêts de l'équipe. C'est une situation difficile à gérer, honnêtement, je me considère bien meilleur comme entraîneur que comme manager, a-t-il ajouté. J’aime beaucoup plus le terrain. Il y a aussi beaucoup d'aspects positifs, Ronaldo à la fin de l'année, quand un garçon atteint ces niveaux de statistiques. Il est clair qu'il représente quelque chose qui peut dépasser l'institution et l'équipe. »

