Juventus - Napoli (2-1) : Ronaldo permet aux Bianconeri de se relever

C'est une Juventus Turin au bord de la crise de nerfs qui accueillait ce soir le Napoli en match en retard de la 3e journée. Reléguée à la 4e place de Serie A après une défaite à domicile contre Benevento (0-1) avant la trêve internationale et un piteux match nul dans le derby contre le Torino (2-2), la Vieille Dame commençait à craindre une saison 2021/22 sans Champions League, si importante pour les finances du club. Ce qui explique que le président du club, Andrea Agnelli, ait rencontré l'ancien entraîneur à succès Massimiliano Allegri, sans club depuis deux ans et son départ des Bianconeri.

Il fallait gagner ce soir pour les Juventini, histoire d'apaiser le climat mais également afin de repousser un SSCN qui lui serait passé devant en cas de succès à l'Allianz Stadium. Mais heureusement, Cristiano Ronaldo s'est chargé de tout. Dans les premiers instants, le Portugais a manqué une énorme occasion, d'une tête à bout portant, qui l'a passablement énervé. Résultat : à la 13e, sur un superbe déboulé de Federico Chiesa, il a expédié une frappe croisée du droit pour ouvrir la marque. Et signé son 25e but de la saison en Serie A.

Les deux formations se sont ensuite rendu coup pour coup jusqu'à la 73e minute, quand Paulo Dybala a doublé la mise (Insigne a réduit le score à la 90e sur pénalty). Dybala qui faisait partie avec McKennie et Arthur des trois joueurs mis à l'écart par Andrea Pirlo pour le derby pour avoir enfreint les règles sanitaires lors d'une soirée. Ces trois points et la 3e place de la Juve, revenue à un point du Milan, vont permettre de ramener un peu de sérénité dans le Piémont. Merci qui ?

So nobody is gonna talk about the skill move of Chiesa before assisting Ronaldo? 🌚 https://t.co/RHjfjGI2lj